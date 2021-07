L'olivastro millenario di "Sa Tanca Manna", simbolo di Cuglieri, nell’Oristanese, ed esempio di archeologia botanica non solo per la Sardegna, è stato distrutto dalle fiamme. Il fuoco, che non ha risparmiato alberi e macchia mediterranea, ha aggredito anche aziende agricole, capannoni artigianali e alcune case in paese, annerite ma ancora in piedi. La notte scorsa i bagliori del rogo hanno illuminato la montagna dietro la cittadina. "Sembrava di stare ai piedi di un vulcano", hanno detto i testimoni che hanno dovuto abbandonare tutto in fretta e furia. Ma una volta rientrati nelle case, salvate miracolosamente, i cittadini di Cuglieri hanno trovato uno "scenario spettrale e apocalittico". Percorsa dal fuoco la piazza centrale. "Tutt'attorno all'ex seminario, alle poste e all'oleificio è bruciato - afferma il sindaco Gianni Panichi - ma le strutture si sono salvate". Allevatori e agricoltori hanno perso, invece, il lavoro di una vita di sacrifici proprio mentre si risollevavano dopo il lockdown e la zona rossa in primavera.

"Oggi si può confermare che l'ulivo millenario di Cuglieri - si legge nel comunicato, dopo che Bacchetta ha effettuato il sopralluogo - non mostra nessun fenomeno residuo di combustione. Al di là di questo, si evidenzia che i primi interventi, come l'aspersione di acqua sui suoli intorno alla pianta, hanno prodotto effetti benefici, abbassando notevolmente la temperatura del terreno. Si auspica una vitalità degli apparati radicali e una ripresa vegetativa delle porzioni di tronco non direttamente interessate dal fuoco poste sia sul lato sinistro sia sul lato estremo destro della ceppaia”.

Il docente dell’Ateneo cagliaritano ha anche incontrato il sindaco di Cuglieri e alcuni assessori del paese. "Abbiamo provveduto a posizionare frasche e tronchi a protezione delle porzioni vitali della pianta – prosegue Bacchetta - per ridurre al massimo l'esposizione alla luce solare e mantenere una maggiore umidità, oltre che evitare il calpestio e quindi la compattazione del suolo".

"Raccomando di non avvicinarsi alla pianta per nessuna ragione, non asportare i materiali collassati intorno e di avere pazienza per attendere la ripresa. La resilienza dell’albero deve essere quella della popolazione: ci sono persone che stanno soffrendo molto. Mantenere vivo quest’albero significa mantenere viva la speranza di tutti", conclude Bacchetta.



Per questo motivo il sindaco di Cuglieri ha firmato un'ordinanza per impedire che chiunque si avvicini alla pianta calpestando il terreno, proprio al fine di salvaguardarne l’apparato radicale.