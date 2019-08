Traghetto inverte la rotta per recuperare un gruppo di ritardatari: imbestialiti i passeggeri

I passeggeri del traghetto "Ariadne" della Tirrenia non avrebbero mai immaginato quanto potesse essere "avventuroso" il loro viaggio. Imbarcati a Cagliari per dirigersi a Palermo, dopo tre ore di navigazione hanno visto improvvisamente la nave cambiare rotta e tornare indietro. Nessun allarme o pericolo in vista, ma solo la necessità di recuperare un gruppo di ritardatari. Improvvisamente si scatena la rissa a bordo: i passeggeri imbestialiti chiedono spiegazioni. Ma oramai il comandante ha preso la sua decisione.

L'equipaggio era stato avvisato che a terra era rimasto un gruppo di venticinque minorenni francesi insieme al proprio accompagnatore. La comitiva di turisti doveva imbarcarsi con il pullman che li avrebbe portati in giro per la Sicilia, ma il mezzo è partito sul traghetto mentre il gruppo è rimasto a Cagliari. Sul bus c'erano però i bagagli e i documenti dei ragazzi, che si sono trovati così spaesati.



Venuti a conoscenza della situazione, i dirigenti della Tirrenia, pensando di compiere una buona azione, hanno deciso di tornare indietro a proprie spese per recuperare il gruppo di francesi. Ma la decisione ha creato il caos a bordo. "E' stato un viaggio da incubo, siamo sbarcati a Palermo con quattro ore di ritardo - racconta un passeggero - si è rischiata la sommossa quando l'altoparlante ha annunciato che dopo tre ore di navigazione si tornava a Cagliari per prendere i ritardatari". Un uomo, invece, è stato costretto, una volta ritornato a Cagliari, a prendere un aereo per Palermo perché aveva un appuntamento urgente in ospedale.



"Non ce la siamo sentita di lasciare soli dei minorenni" hanno poi spiegato dalla Tirrenia, ma la buona azione non è servita a placare gli animi.