Strage familiare a Nuoro, l'omicida si è accanito sulla moglie: quattro colpi di pistola | Lei lo stava per lasciare?

Quattro colpi di pistola contro sua moglie Giusy Massetti, due alla tempia e due al torace, uno solo, fatale, per la figlia Martina, uno per Paolo Sanna, il vicino ammazzato per caso, perché per una tragica fatalità si trovava sul pianerottolo mentre il 52enne Roberto Gleboni passava con la pistola, diretto a casa di sua madre dopo aver sterminato la sua famiglia. Questi i dettagli che stanno emergendo dall'autopsia fatta sui cadaveri della strage di Nuoro. E anche sul movente gli inquirenti sembrano aver identificato una pista: Giusy stava per lasciare il marito.