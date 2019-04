Spara da auto con la pistola a salve e posta video: 19enne arrestato

Ha sparato dal finestrino dell'auto in movimento mentre un amico filmava il tutto per poi postarlo su Instagram. Il video, però, è stato visto dai carabinieri. In manette è finito un 19enne di Cagliari, incensurato, rintracciato dopo un'analisi sui profili dei social. Gli investigatori hanno sequestrato, a casa del giovane, una pistola a salve e circa 40 cartucce, 70 grammi di hashish, un bilancino di precisione e due coltelli.