Sassari, bimbo di 18 mesi cade in pozza d'acqua: muore in ospedale

Tragedia in una villetta nelle campagne di Taniga, fra Sassari e Sorso: un bimbo di 18 mesi è morto dopo essere finito in una pozza d'acqua che si era formata nei pressi dell'abitazione. L'incidente è avvenuto verso le 13. Il piccolo Diego Santona è stato trovato dal padre che ha subito allertato i soccorsi. Il 118 lo ha trasportato in condizioni gravissime all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dove però è deceduto nel pomeriggio.

Sul posto è intervenuta anche la polizia che ora sta indagando sul caso. Secondo una prima ricostruzione la tragedia si sarebbe consumata in un attimo: il bambino è sfuggito per pochi istanti all'attenzione dei genitori, cadendo in una pozza d'acqua all'esterno della casa. Nonostante l'immediato soccorso del padre che lo ha accompagnato subito nella struttura sanitaria di San Camillo, a pochi passi dalla loro abitazione, per il piccolo non c'è stato nulla da fare.

I medici che lo hanno soccorso si sono resi conto della gravità della situazione e ne hanno disposto il trasferimento nel reparto di Rianimazione, dove il bimbo ha cessato di vivere.