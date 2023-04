Sassari, barca affonda al largo di Stintino: dispersi due sub

Due pescatori subacquei sono dispersi al largo di Stintino (Sassari), nel nord della Sardegna.

I due sono usciti in mare con un barchino nel pomeriggio di mercoledì e intorno alle 19 hanno chiamato la Capitaneria di porto di Porto Torres per chiedere aiuto, spiegando che la loro imbarcazione stava andando a fondo. I due tuttavia non hanno saputo dare una posizione precisa, indicando sommariamente la zona di Stintino. Alle ricerche in mare partecipano gli uomini della Guardia costiera e i vigili del fuoco.