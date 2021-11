Sassari, 15enne ruba l'auto al padre e si schianta: cinque feriti

ansa

Cinque minorenni sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto alle 4 del mattino a Bono (Sassari). Il conducente della vettura, un 15enne risultato positivo all'alcol test, aveva rubato l'auto al padre per fare un giro con gli amici. Uno di loro, un 14enne, ha sbattuto la testa ed è ricoverato in coma all'ospedale San Francesco di Nuoro. Quando il giovane ha perso il controllo, il mezzo si è ribaltato più volte finendo contro un muro.