Sardegna, spiagge depredate: 200 kg di sabbia ritrovati a Cagliari

Il saccheggio delle spiagge sarde non si ferma, neppure davanti alle denunce e alle campagne di sensibilizzazione che vedono in prima fila l'associazione "Sardegna rubata e depredata". Circa 200 chili di granelli di quarzo, rubati nelle ultime settimane dalla spiaggia di Is Arutas (Oristano), sono stati recuperati all'aeroporto di Cagliari. "E' solo una minima parte di quella che in realtà sparisce portata via con i traghetti", spiega l'associazione.