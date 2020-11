Sardegna, Solinas: "La burocrazia frena le opere per la sicurezza"

Ansa

In visita nei luoghi devastati dall'alluvione in Sardegna, il governatore Christian Solinas accusa: "Troppa burocrazia ha impedito di mettere in sicurezza i territori nonostante lo stanziamento di risorse nel 2013 dopo il ciclone Cleopatra. Chiederò d'ora in poi una corsia preferenziale per queste opere, diversamente pagheremo sempre tributi pesanti durante questi eventi".