Sardegna, Solinas: "Discoteche? Montato caso mediatico contro l'isola"

Ansa

"Qualcuno ha accompagnato le troupe televisive per montare più o meno veritieri casi mediatici che hanno generato un'immagine negativa della Sardegna quale untrice del resto d'Italia". Sono le parole del governatore Christian Solinas sulle polemiche legate all'apertura delle discoteche in agosto, che avrebbero favorito la diffusione del coronavirus in Sardegna e poi in varie Regioni italiane.