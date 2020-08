Sardegna, Solinas: accordo tamponi con tutte Regioni sennò niente

La Sardegna chiede che l'intesa sui tamponi e il trattamento dei casi positivi siano vincolanti per tutte le Regioni e non solo per il Lazio. "Il sistema dei controlli deve coinvolgere tutto il territorio nazionale nei luoghi dove la gente circola", ha detto il governatore Christian Solinas, precisando che la "Sardegna ha già posto le sue condizioni: controlli a carico del governo e tampone per tutti i passeggeri di navi e aerei verso l'isola".