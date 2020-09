Sardegna, nuova ordinanza: "Se privi di certificato di negatività il tampone è obbligatorio"

"Non c'è l'obbligo di presentarsi all'imbarco per la Sardegna con una certificazione di negativitìà, c'è però l'obbligo di sottoporsi a tampone molecolare o antigenico entro 48 ore dallo sbarco se non si è esibita la certificazione richiesta". Lo chiarisce l'assessore della Sanità della Regione Sardegna, Mario Nieddu, a proposito dell'ultima ordinanza del presidente Christian Solinas che prevede i test per chi arriva nell'isola.