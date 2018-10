Sardegna - In tutta la regione restano chiusi gli uffici e le scuole, nonché i parchi, i cimiteri, le biblioteche, i musei e gli impianti sportivi cittadini. Per tutta la notte la pioggia non ha dato tregua nella zona. La macchina della Protezione civile regionale ha lavorato incessantemente per soccorrere le persone in difficoltà e fare fronte alle criticità idrogeologiche e idrauliche.



Trovata senza vita la donna dispersa - E' stata ritrovata morta Tamara Maccario, la donna di 45 anni dispersa nel Cagliaritano. In base a una prima ricostruzione la donna si trovava in auto con la famiglia, si stavano allontanando dalla loro abitazione quando si sono trovati di fronte un muro d'acqua. La strada, in località Sa' Traia, era completamente allagata. Il marito sarebbe quindi sceso dalla vettura per controllare come andare avanti e a quel punto la vettura è stata travolta dall'acqua e trascinata in un corso d'acqua. Immediati i soccorsi di carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile che sono riusciti a trarre in salvo le tre figlie.



Cagliari, nessuna traccia di un pastore - Vigili del fuoco e Protezione civile hanno cercato per tutta la giornata di giovedì di rintracciare Nicola Campitello, un pastore di 38 anni originario di Nocera Inferiore (Salerno), che è stato sorpreso dal nubifragio mentre lavorava nella zona di Capo Ferrato (Cagliari). Le ricerche riprenderanno venerdì mattina.



Allerta in Sicilia - Maltempo atteso venerdì in Sicilia dove è stato già previsto il codice arancione. Sull'isola, dove le scuole resteranno chiuse, sono attese precipitazioni, da sparse a diffuse, a carattere di rovescio o temporale, che interesseranno tutto il territorio regionale. I fenomeni potrebbero essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.