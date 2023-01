Sara Aydin, in Sardegna la motociclista influencer svedese "sgasa" in spiaggia e impenna per strada: è polemica

Come pilota di supermoto e influencer, la 25enne viaggia in tutta Europa, Italia compresa, mostrando le sue abilità a condurre, anche in maniera spericolata, diversi tipi di moto: dalle custom a quelle da strada, sino ad arrivare alle "allroad". Evoluzioni su una ruota con tanto di balletti tra una pedana e l'altra, gimcane, drifting e altro ripreso e postato sui social. Il viaggio in Sardegna, però, con tanto di video in spiaggia e impennate al Poetto ha portato con sé un lungo strascico di polemiche.

Gli ambientalisti del Grig: "Sono cafonate"

Da qui la segnalazione degli ambientalisti del Gruppo d'intervento giuridico al Corpo forestale e di vigilanza ambientale e alla Guardia costiera, visto che l'ingresso sulle spiagge è vietato ad auto e moto. "Il fatto che ci guadagni non l'autorizza, però, ad arrivare su questa Isola nel bel mezzo del Mediterraneo occidentale a fare quello che le salta in testa: per esempio, impennarsi ripetutamente su trafficate strade cittadine e scorrazzare in moto sulle spiagge - si legge in una nota del Grig -. Sono cafonate, causano pericoli sulle strade, provocano danni all'ambiente e, ma guarda un po', sono pure vietate. Chissà se in Svezia l'avrebbero permesso".