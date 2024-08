Pula (Cagliari), bimba con la mano incastrata nella bocchetta della piscina: salvata dai pompieri

Una bambina di quattro anni è rimasta incastrata con la mano nel bocchettone della piscina di un camping a Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari. È rimasta bloccata sul bordo della vasca e ha chiesto aiuto. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 ma per aiutare la piccola c'è stato bisogno dell'intervento dei vigili del fuoco. La bambina, a parte l'impossibilità di muoversi a causa del braccio intrappolato, non era in pericolo di vita.