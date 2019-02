Protesta latte, Conte: "Il 21 febbraio ci sarà un tavolo di filiera"

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato per il 21 febbraio un tavolo di filiera al quale prenderanno parte per la prima volta anche i pastori della Sardegna. "Studieremo misure per venire incontro alle loro richieste", ha sottolineato il premier. Non si è fatta attendere la replica degli allevatori che da giorni protestano contro i prezzi del latte: "Il governo è attento e ci ha ascoltato, ma siamo lontani dal trovare una soluzione".