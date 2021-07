Presunto stupro in Sardegna, rinviata udienza per Ciro Grillo e tre amici

Ansa

Fissata per il 5 novembre l'udienza in cui il gup deciderà sul rinvio a giudizio di Ciro Grillo e dei suoi tre amici, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia, accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza italo norvegese e di una sua amica nel luglio 2019, in Costa Smeralda. La violenza, secondo la denuncia della ragazza, si sarebbe consumata nella residenza estiva dei Grillo a Porto Cervo.