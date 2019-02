Pastori sardi, trovato accordo: latte subito a 80 centesimi al litro

La bozza di accordo sul prezzo del latte ovino presentata all'assemblea degli allevatori dal Movimento dei pastori sardi è stata approvata per alzata di mano. Il punto principale riguarda il prezzo in vigore da subito: 80 centesimi al litro contro i 72 proposti al tavolo di confronto con il ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio. Sono inoltre arrivate garanzie per arrivare al prezzo di regime di un euro al litro a fine stagione.