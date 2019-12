Oristano, teneva compagna e figlia minore in casa sbarrata con catene: fermato

Richiudeva la compagna e la figlia minorenne in casa serrando il portone d'ingresso con delle catene per impedire loro di uscire. Con quest'accusa la polizia ha fermato un 56enne residente nella provincia di Oristano. Per almeno dieci anni la vita delle due vittime è stata un insieme di soprusi, limitazioni della libertà personale e violenze: l'uomo, infatti, picchiava la sua compagna davanti alla ragazzina.