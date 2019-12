Olbia, spedisce un milione di euro di eroina cercando di approfittare del Black Friday: arrestato

Voleva approfittare dei controlli a campioni sull'enorme numero di spedizioni in transito per il "Black Friday" per recapitare in Sardegna un pacco regalo carico di eroina del valore di 1 milione di euro. In manette a Olbia è finito un 21enne cagliaritano che, prima di partire in traghetto da Livorno, aveva inviato un plico verso l'isola con un dono a forma di albero di Natale che nascondeva quattro panetti di eroina dal peso di due chili e mezzo.