Olbia, accoltella i clienti e sequestra la titolare: "Ho pensato fossero i miei ultimi secondi di vita"

La donna, ancora provata, ripercorre quei momenti davanti all’inviata di "Dritto e Rovescio". Racconta che quella sera era seduta dietro la cassa, intenta a lavorare, quando l’uomo è entrato all’improvviso e si è avvicinato urlando. "Ho provato a chiamare il 112", spiega, "ma lui mi ha afferrato per la base del collo e, con la coda dell’occhio, ho visto il coltello".