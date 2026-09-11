Olbia, accoltella i clienti e sequestra la titolare: "Ho pensato fossero i miei ultimi secondi di vita"

All’inizio di settembre 2026, a Olbia, si è verificata una violenta aggressione all’interno di un ristorante: un uomo di origine algerina ha fatto irruzione nel locale, ha tenuto la titolare sotto sequestro per interminabili minuti e ha ferito con un coltello quattro clienti intervenuti per proteggerla. Un episodio che ha scosso profondamente la città.
La donna, ancora provata, ripercorre quei momenti davanti all’inviata di "Dritto e Rovescio". Racconta che quella sera era seduta dietro la cassa, intenta a lavorare, quando l’uomo è entrato all’improvviso e si è avvicinato urlando. "Ho provato a chiamare il 112", spiega, "ma lui mi ha afferrato per la base del collo e, con la coda dell’occhio, ho visto il coltello".
Un attimo che le ha fatto temere il peggio. "Ho pensato fossero i miei ultimi secondi di vita", confida tra le lacrime, "e ho pensato ai miei figli". Proprio l’immagine dei bambini, racconta, l’ha aiutata a mantenere un minimo di lucidità mentre cercava di non farsi prendere dal panico.
Un racconto che restituisce la paura vissuta dalla donna e la brutalità dell’aggressione, mentre la comunità cerca ancora di elaborare quanto accaduto e le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio.