Ogliastra, getta un gattino dal ponte e posta le immagini: sdegno sui social

"Ancora una volta sono i giovani a rendersi protagonisti di crudeltà inenarrabili nei confronti degli animali - commenta la presidente della Lida di Olbis, Cosetta Prontu. - E' solare che qualcosa nella società non vada nel verso giusto. Gli autori di atti come questi sono figli di una cultura retrograda, secondo cui la vita di un animale vale meno di niente, che scaricano le proprie insoddisfazioni sui più deboli, probabilmente alla ricerca di gratificazioni che non sono capaci di trovare in una professione o in un percorso di studi. O semplicemente per avere successo sui social network".