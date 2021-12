Nuoro, in un liceo vietati piercing e unghie lunghe: è rivolta

"Troviamo che le restrizioni siano esagerate" - La protesta prosegue con un presidio all'esterno dell'edificio scolastico. Aperto un confronto serrato tra una delegazione di manifestanti e la dirigente Carla Marchetti. "Oggi (mercoledì, ndr) sono entrati in classe meno studenti di ieri - racconta Carmen, che staziona con i suoi compagni all'esterno del liceo - Troviamo che le restrizioni siano esagerate. Quella che pesa di più è il fatto di non poter andare ai distributori automatici, se non una sola volta e uno studente per classe. Se abbiamo bisogno di una bottiglietta d'acqua in un altro momento non possiamo più andare. Ma pesano anche gli altri divieti e continueremo a protestare finché la preside non ci viene incontro".

La replica della preside - Per quanto riguarda il divieto di indossare piercing e tenere le unghie lunghe, la preside spiega a La Nuova Sardegna: "Si tratta semplicemente di un fatto di sicurezza nelle ore di educazione fisica: vogliamo evitare di attivare pratiche di infortunio a causa di questioni di tipo estetico che inficiano la tecnica di determinati esercizi o la loro esecuzione". La dirigente ricorda anche che i cellulari devono essere consegnati prima delle lezioni da sempre. Ma i ragazzi e le ragazze non vogliono sentire ragioni: "Dobbiamo riuscire a strappare alcune concessioni alla preside, solo così - annunciano - torneremo in aula".