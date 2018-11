Naufragio in Sardegna, barchino con 13 migranti affonda: due morti, 8 dispersi

Stavano cercando di raggiungere la Sardegna , ma il motore si è bloccato e il barchino è rimasto alla deriva a pochi chilometri dall' Isola del Toro , vicino a Sant'Antioco , sulla costa sud occidentale dell'isola. I migranti non avrebbero atteso l'arrivo dei soccorsi, tuffandosi in mare per raggiungere la costa a nuoto. E si è così trasformato in tragedia il viaggio su un barchino per raggiungere la Sardegna di un gruppo di algerini. Tre migranti sono stati soccorsi, i cadaveri di due giovani sono stati ripescati in mare e si sospetta che in acqua siano finiti altri otto dispersi.

L'allarme è scattato venerdì mattina quando la guardia costiera di Sant'Antioco ha raggiunto la barca in legno alla deriva vicino all'isola del Toro. A bordo tre algerini. Sono stati proprio loro a dichiarare agli uomini della Capitaneria di porto che altri dieci loro connazionali che erano a bordo del barchino si erano tuffati in mare per raggiungere a nuoto la costa. Sono immediatamente scattate le ricerche. Lo specchio d'acqua in cui era avvenuto il naufragio è stato perlustrato dalle motovedette di guardia costiera e guardia di finanza, mentre tutta l'area veniva sorvolata dagli elicotteri.



Gli algerini potrebbero aver raggiunto la costa, anche se carabinieri e polizia che stanno pattugliando l'area a terra non hanno individuato nessuno, diversamente potrebbero essere ancora in mare. Le ricerche proseguono e saranno intensificate sabato anche con l'intervento dei mezzi aerei. Tutto lo specchio di mare sarà perlustrato e sarà controllata tutta l'area in cui avvengono gli sbarchi.



I migranti, approfittando delle buone condizioni del mare, partano da Annaba, nel nordest dell'Algeria, verso le coste del sud Sardegna, a bordo di barchini in legno con motori fuori bordo. Il viaggio dura circa 12 ore e poi approdano nelle coste della Sardegna, tra Sant'Antioco, Teulada, Sant'Anna Arresi. Arrivati a terra vengono intercettati dalle forze dell'ordine. Dopo visite mediche e identificazioni vengono trasferiti a Monastir (Cagliari), nel centro di accoglienza e poi trasferiti in altri centri per il rimpatrio. Solo la settimana scorsa ne sono arrivati 63. Anche oggi il barchino potrebbe aver percorso la stessa rotta, ma il viaggio si è trasformato in tragedia.