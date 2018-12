12 dicembre 2018 16:05 Muore a 10 anni di tumore, il suo sogno: "Dare i suoi giochi ai bambini poveri" Mamma Eleonora ha creato una pagina Facebook per organizzare la distribuzione dei balocchi di sua figlia a Cagliari

Giulia è morta a dieci anni, per un tumore, nel maggio 2018. Prima di andarsene, dopo aver lottato per quattro anni, ha svelato a mamma Eleonora il suo sogno: regalare ai bambini meno fortunati economicamente di lei i suoi giocattoli. Un desiderio che la madre ha deciso di realizzare iniziando la distribuzione dei doni della sua bambina, creando la pagina Facebook Regaliamo a Cagliari per tutti i bambini: il sogno di Giulia.

"Giulia aveva un aggressivo tumore cerebrale plurirecidivato. Abbiamo cercato in tutti i modi di salvarla - racconta la mamma su Facebook - Lei era molto buona e generosa. Prima di morire ha preparato delle buste con tutti i suoi giochi e gli abiti per i bambini meno fortunati di lei. Abbiamo così creato un'associazione di beneficenza per distribuirli che porta il suo nome 'Il sogno di Giulia'".