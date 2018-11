11 novembre 2018 12:33 Padova, malato terminale scrive un libro alla figlioletta: "Voglio che tu sappia chi era il tuo papà" Da quando Andrea Bizzotto ha scoperto di avere un male terribile, un pensiero lo ha assalito: non poteva andarsene senza lasciare un ricordo a sua figlia di un anno e mezzo

"Nessuno merita un tumore incurabile a 33 anni. Io mi meritavo la possibilità di crescere ed educare la mia piccola Giulia, portarla al primo giorno di scuola, prepararle il suo cibo preferito con amore, fare un viaggio da solo con lei". Sono le parole con cui inizia il libro di Andrea Bizzotto: un'autobiografia buttata di getto, con il nodo in gola, da chi sa di avere ancora al mondo poco tempo. Da quando Andrea - ingegnere di Cittadella (Padova) ma residente in Germania - ha scoperto di avere un male terribile, un pensiero lo ha assalito: non poteva andarsene senza lasciare un ricordo a sua figlia di un anno e mezzo. Così ha girato alcuni video da mostrare alla piccola quando non ci sarà più e ha deciso di scrivere un libro per lei: "Storia di un maldestro in bicicletta" il cui ricavato andrà a un fondo destinato alla bambina.

"Quando è nata Giulia, avevo una chemio in corso. Ma mia moglie è stata bravissima, il travaglio è durato proprio le due ore in cui potevo staccarmi, sono corso con un’amica e ho visto nascere la mia bimba", racconta l'uomo su Instagram. Soltanto poco tempo prima aveva scoperto la sua malattia: "Sarcoma sinoviale. Stadio 3. Mi sono sottoposto a 30 radioterapie locali e a 4 cicli di chemio adiuvante. Ma dopo meno di un anno era in metastasi".



Ma Andrea ha sempre continuato a lottare: "Il mio obiettivo era sopravvivere abbastanza perché Giulia potesse avere un ricordo di me, ma a marzo i dottori mi hanno dato solo 'alcuni mesi' di vita. Io non li voglio accontentare e combatto comunque per arrivare ai 40, ma voglio lasciare qualcosa a Giulia che sia vero e concreto. Che possa rafforzare le parole di sua mamma, degli amici e dei parenti. Ho registrato diversi video in cui le parlo e ora sto completando questo libro, è la mia biografia".