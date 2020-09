Modella russa muore in mare, indagato l'amico fotografo

Un fotografo di origini lituane è stato iscritto nel registro degli indagati con l'ipotesi di omicidio colposo per la morte di una modella russa, Galina Fedorova, annegata in mare a Teulada, in Sardegna, durante una gita in gommone. Al termine di un lunghissimo interrogatorio in Procura a Cagliari l'uomo, che era a bordo del natante, è stato indagato e invitato a nominare un avvocato.