Migranti, terminato il lockdown riprendono gli sbarchi in Sardegna

In Sardegna sono ripresi gli sbarchi di migranti: venerdì sera la guardia di finanza ha intercettato, al largo delle coste di Sant'Antioco, un barchino con a bordo sette persone, presumibilmente algerine. Si tratta del primo sbarco dalla riapertura post lockdown per l'emergenza coronavirus. L'imbarcazione è stata scortata fino al porto: i 6 uomini sono stati portati nel centro di prima accoglienza di Monastir; la donna, incinta, in ospedale.