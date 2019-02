Latte, Coldiretti: "Prezzi strozzano pastori, scendiamo in piazza"

"Le remunerazioni offerte non sono solo indegne e offensive per i pastori ma anche illegali". Lo afferma la Coldiretti che annuncia una mobilitazione a Roma, davanti a Montecitorio, al fianco dei pastori sardi che in questi giorni protestano per il crollo del prezzo del latte ovino. Sulla vicenda è intervenuto il ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, che annuncia l'apertura di un tavolo sulla crisi a cui parteciperà il premier Conte.