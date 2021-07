Incendi nell'Oristanese, Protezione civile chiede aerei a Paesi Ue

Ansa

E' stato attivato il meccanismo europeo di Protezione civile per chiedere agli altri Paesi Ue l'invio in Italia di velivoli che possano contribuire a spegnere gli incendi in Sardegna, in particolare nell'Oristanese. Intanto il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio ha riunito l'unità di crisi del dipartimento e sta seguendo la situazione in stretto contatto con le autorità locali.