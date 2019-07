Incendi in Sardegna, evacuate case e campeggi in Ogliastra

Un vasto incendio è divampato sul litorale di Tortolì , in Ogliastra: le fiamme hanno minacciato una ventina di abitazioni che sono state evacuate. Stessa sorte per gli ospiti di alcune strutture ricettive, un agriturismo e due campeggi, che hanno dovuto abbandonare l'area. Il vento peraltro ha sospinto il fumo verso la spiaggia di Orrì , creando allarme fra i bagnanti. Altri roghi si sono registrati nel Nuorese.

Non solo case e campeggi ma anche il litorale di Orrì, è stato dunque evacuato dagli uomini della protezione civile. Le persone sono state fatte allontanare via terra dall'unica strada litoranea che collega Tortolì a Barisardo, passando per le diverse spiagge della zona. "Siamo in piena emergenza", ha detto il sindaco di Tortolì, Massimo Cannas.



Nell'Ogliastra hanno operato diverse squadre dei vigili del fuoco, con Canadair provenienti da Trapani e Napoli, oltre a tre elicotteri regionali. Un rogo ha lambito anche le campagne di Orosei e Torpè, dove è entrato in azione un Canadair non distante dalla diga Maccheronis. Altre fiamme sono statepoi spente vicino alla statale 125, nel territorio di Siniscola.