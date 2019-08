Incendi, fiamme nel sud Sardegna: evacuate abitazioni

Momenti di paura nella serata di giovedì a Solanas, nel sud Sardegna, lungo la strada litoranea che da Cagliari conduce a Villasimius, a causa di un vasto incendio che ha danneggiato alcune abitazioni e ha portato all'evacuazione, in via precauzionale, di alcune case. Il rogo si è sviluppato in località Santa Barbara e ha interessato un canneto in un canalone, non troppo distante dal centro abitato.