Giuseppina Careddu, la "sceriffa" delle spiagge sarde: "Cari turisti, lasciate stare la nostra sabbia"

"In Sardegna sono tutti i benvenuti, ma guai a chi minaccia la bellezza del nostro litorale". Giuseppina Careddu, 58 anni, non fa sconti a nessuno. Ogni giorno, vigila sulle spiagge di Is Arutas, in Sardegna, fermando i turisti ladri di sabbia. Per questo è conosciuta come la nonna-sceriffa: "Io mi rivolgo a tutti con gentilezza - spiega a NewsMediaset Giuseppina - ma molti turisti anche se beccati con sacchetti e bottiglie piena di sabbia, non demordono". Giuseppina è così costretta a chiamare la polizia, per fermare i sempre più numerosi furti.