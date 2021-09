Giudice: libertà per l'ex presidente della Catalogna Puigdemont ma deve rientrare in Sardegna il 4 ottobre

Per la Corte d'Appello di Sassari, l'arresto di Carles Puigdemont non è illegale. Accogliendo anche la richiesta della procuratrice generale, il giudice ha stabilito che non c'è motivo di applicare a carico dell'ex presidente della Catalogna alcuna misura cautelare. Il 4 ottobre fissata l'udienza di estradizione, Puigdemont può lasciare la Sardegna ma dovrà rientrare per l'udienza.

Puigdemont è stato arrestato giovedì a Sassari dalla polizia di frontiera su mandato europeo. Il 30 ottobre 2017 il leader catalano era espatriato in Belgio, a Bruxelles, per evitare l'arresto perché accusato di ribellione. A suo carico, visto che si era rifiutato di tornare in Spagna, le autorità di Madrid avevano emesso un mandato d'arresto europeo.

Leggi Anche L'ex presidente della Catalogna Puigdemont arrestato in Sardegna

Un mese dopo il Tribunale supremo aveva ritirato questa misura. In questo modo Puigdemont poteva viaggiare per sensibilizzare la comunità internazionale sulla sua causa, ma non poteva tornare in Spagna a causa del mandato di arresto nazionale.

Udienza su estradizione fissata al 4 ottobre - Accogliendo la richiesta della procura generale, la Corte d'Appello di Sassari ha rimesso in libertà Carles Puigdemont. L'ex presidente della Catalogna è libero di muoversi, sul suo conto non grava alcuna misura cautelare. Puigdemont però dovrà ripresentarsi a Sassari il 4 ottobre, data della prima udienza fissata per decidere sulla richiesta di estradizione.

Può lasciare la Sardegna - L'ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont può lasciare da subito la Sardegna e non dovrà restare sino al 4 ottobre. Lo ha annunciato l'avvocato Agostinangelo Marras, fuori dal carcere di Bancali (Sassari), spiegando che all'eurodeputato non sono state

applicate misure cautelari di alcun genere e dunque può circolare senza limitazioni. In precedenza era invece circolata la notizia dell'obbligo di presenza sull'isola.

Puigdemont torna libero e attacca: "La Spagna si rende ridicola" - Carles Puigdemont attacca Madrid dopo essere stato arrestato e liberato in attesa dell'udienza di estradizione del 4 ottobre in Sardegna. "La Spagna non perde occasione di rendersi ridicola", dice dopo aver lasciato il carcere di Sassari. Accanto a lui c'erano il presidente sardo Christian Solinas, le autorità catalane e il suo avvocato.