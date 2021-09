Per la Corte d'Appello di Sassari, l'arresto di Carles Puigdemont non è illegale. Accogliendo anche la richiesta della procuratrice generale, il giudice ha stabilito che non c'è motivo di applicare a carico dell'ex presidente della Catalogna alcuna misura cautelare. Tuttavia resta da stabilire se Puigdemont dovrà essere estradato o meno: fino a quel momento dovrà rimanere in Sardegna.

Puigdemont è stato arrestato giovedì a Sassari dalla polizia di frontiera su mandato europeo. Il 30 ottobre 2017 il leader catalano era espatriato in Belgio, a Bruxelles, per evitare l'arresto perché accusato di ribellione. A suo carico, visto che si era rifiutato di tornare in Spagna, le autorità di Madrid avevano emesso un mandato d'arresto europeo.

Un mese dopo il Tribunale supremo aveva ritirato questa misura. In questo modo Puigdemont poteva viaggiare per sensibilizzare la comunità internazionale sulla sua causa, ma non poteva tornare in Spagna a causa del mandato di arresto nazionale.