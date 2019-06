Donna uccisa a coltellate nel Cagliaritano: fermato il fratello

Si aggirava in stato confusionale per le strade di Quartu, nell'hinterland cagliaritano, Massimiliano Mallus, il 52enne ricercato per l'omicidio della sorella Susanna, 55 anni, uccisa durante la notte nella sua abitazione. L'uomo è stato notato da alcuni passanti. Sul posto sono arrivati i medici del 118 e i carabinieri: è stato trasferito all'ospedale Brotzu, piantonato dai militari, in stato di fermo.