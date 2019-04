Da tutta Italia la gara per adottare Fuego, il cane di Sassari torturato e bruciato

Squilla ininterrottamente il telefono del comando dei vigili urbani di Sassari: da giorni sono centinaia le richieste di adozione del cane Fuego, torturato e bruciato da ignoti, provenienti da tutta Italia. A riferirlo è L'Unione Sarda, mentre dall'Ospedale Didattico Veterinario, dove l'animale è in cura, arrivano via Facebook gli aggiornamenti sul suo stato. "Non è ancora fuori pericolo ma le sue condizioni di salute sembrano stabili", sono le parole che accompagnano il suo ultimo video in cui scodinzola festoso all'operatore che lo chiama. Per le sue terapie, l'Università di Sassari ha aperto una raccolta fondi.