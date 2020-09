Covid Sardegna, il Comune di Aidomaggiore nell'Oristanese in lockdown sino al 2 ottobre

Dopo Orune, nel Nuorese, un altro paese della Sardegna, Aidomaggiore, in provincia di Oristano, si chiude in lockdown a causa del coronavirus, ma stavolta lo stop è totale. Fino al 2 ottobre i cittadini potranno uscire solo per motivi di estrema necessità. Chiuse anche tutte le attività commerciali, fatta eccezione per le rivendite di generi alimentari e di prima necessità, come farmacie, parafarmacie, edicole e tabacchini.