Coronavirus, Tar della Sardegna sospende l'ordinanza di Solinas sui test Covid obbligatori

Il Tar ha accolto la domanda cautelare di sospensiva proposta dall'avvocatura dello Stato per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Fissata anche la data dell'udienza di merito: sarà il 7 ottobre.

L'ordinanza della Regione prevedeva, in particolare, per tutti passeggeri in arrivo dall'estero o dal territorio nazionale la presentazione, all'atto dell'imbarco, dell'esito di un "test - sierologico (IgG e IgM) o molecolare (RNA) o Antigenico rapido - eseguito non oltre le 48 ore dalla partenza, che abbiano dato esito negativo per Covid-19".



Alternativamente si poteva autocertificare di "essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso, a un test sierologico, molecolare o antigenico, il cui esito è risultato negativo". Secondo la tesi del governo il provvedimento, invece, viola l'articolo 16 della Costituzione sulla libera circolazione delle persone.

Tar Sardegna, ok a obbligo mascherine 24 oreIl decreto del Tar sospende, tuttavia, l'efficacia dei soli tre articoli del provvedimento che dettano le regole sui test. Invece "non vi sono ragioni per una pronuncia cautelare sulle ulteriori disposizioni dettate negli altri articoli dell'ordinanza impugnata che potrebbero ritenersi peraltro giustificate dall'evolversi della situazione epidemiologica nella Regione". Quindi, resta in vigore quanto previsto nell'ordinanza sull'obbligo di utilizzo delle mascherine H24 in tutti gli ambienti chiusi o aperti dove sia concreto il rischio di assembramento, ma anche l'insieme di disposizioni che, in vista della riapertura delle scuole il 22 settembre, portano fino all'80% l'occupazione dei posti a sedere nei mezzi del trasporto pubblico locale.