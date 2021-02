Covid, l'isola de La Maddalena in lockdown fino al 5 marzo

donnavventura

L'isola de La Maddalena, in Sardegna, è in lockdown dopo l'aumento dei casi di Covid. Il sindaco, Fabio Lai, ha firmato un'ordinanza che prevede il divieto di spostarsi dal territorio comunale e di recarsi nelle abitazioni private altrui, se non per esigenze assistenziali. Il provvedimento impone anche la chiusura delle attività, con le eccezioni previste dal Dpcm governativo. Le restrizioni saranno in vigore per una settimana.