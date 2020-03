Coronavirus, stop ai collegamenti con la Sardegna

Il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato un decreto con il quale vengono sospesi i collegamenti e i trasporti ordinari di persone da e per la Sardegna. La decisione è stata presa in risposta a una richiesta del presidente della Regione per l'emergenza coronavirus. Il trasporto delle persone su traghetti e velivoli può avvenire soltanto su autorizzazione della Regione e per dimostrate e improrogabili esigenze.