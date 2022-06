Chef massacrato a colpi di accetta nel Cagliaritano, la figlia: "Riapro il ristorante di papà, ne sarebbe felice"

Il 9 giugno, ha riaperto l'ittiturismo Sabor'e mari, il locale di Alessio Madeddu, lo chef 52enne di Teulada, in Sardegna, ucciso a colpi di accetta nell'ottobre scorso proprio davanti al suo locale.

Alessia, la figlia del noto cuoco diventato famoso per la sua partecipazione al programma "4 Ristoranti" e per il cui omicidio è stato arrestato il 43enne reo confesso Angelo Brancasi, ha deciso di riaprire l'attività per onorare la memoria del padre.