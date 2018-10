Cagliari, maltempo: una donna dispersa, cinque persone soccorse

Una donna risulta dispersa ad Assemini, nel Cagliaritano, dove imperversa il maltempo nelle ultime ore. Si trovava in macchina insieme al marito e alle tre figlie, in località Sa Traia. Secondo una prima ricostruzione, l'auto sarebbe stata raggiunta dall'acqua e i quattro avrebbero tentato di fuggire. A San Vito invece i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in salvo due disabili e per raggiungere tre persone rimaste isolate in campagna.