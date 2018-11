Cagliari, lite a scuola: 16enne accoltella un compagno di classe

All'istituto tecnico "Einaudi" di Senorbì, a circa 40 km da Cagliari, uno studente di 16 anni ha ferito con una coltellata un proprio compagno di classe, di 15 anni, mentre era in corso la lezione. Il fatto è avvenuto mercoledì scorso ma solo adesso è stato portato alla luce dall'"Unione sarda". Pare che poco prima tra i due ci fosse stata un'accesa discussione. Il 15enne è stato ricoverato in ospedale per accertamenti.