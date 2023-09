Incidente Cagliari, la sorella di una delle vittime: "Giorgia, saremo sempre insieme"

Sin da piccola mi hai insegnato a essere forte, però amore mio non mi hai mai preparato ad affrontare un dolore così grande". Inizia così il commovente ricordo di Giorgia Banchero , la 24enne morta nell' incidente stradale di Cagliari , in cui hanno perso la vita altri tre ragazzi. A scriverlo su Facebook è la sorella, Francesca Banchero, che, nello straziante addio, promette: "Saremo sempre insieme". Concludendo: "Ti amo, amore mio, sono sicura che riuscirai a brillare anche fin lassù".

"Ciao amore mio, voglio iniziare a dirti che per vederti ho spaccato tutto, ma tu questo lo sai bene, sai bene che darei la mia vita per te.

Incidente Cagliari, il messaggio di addio a Giorgia firmato dalla sorella "Non voglio ricordati come ti ho vista oggi, - scrive Francesca Banchero ricordando la sorella morta a 24 anni nello schianto di Cagliari, - ma voglio ricordare la Giorgia che puliva la casa e si doveva entrare scalzi, ti ricorderò sempre come quella che voleva le mie borse e io le tue".

"Ti avevo promesso che appena avrei avuto un bambino, tu saresti stata la sua madrina, - aggiunge nel lungo post. - Adesso, amore mio, spero e aiutami ad avere una femmina, così avrà il tuo nome, le racconterò di quanto eri pignola e severa con me. Non so se troverò le forze per affrontare la vita senza di te, perché con te tutto era più semplice".

"Sono tornata a casa e ti ho rifatto il letto perché tu odi il disordine, ti ho scelto il vestito, il tuo preferito; ti metto la mia collana per stare sempre vicine; io per te, tu per me, come è sempre stato e come sarà per sempre", si legge ancora.

"Io non ti saluto - conclude - perché so che dove sono io ci sarai sempre tu, ti amo vita mia, abbiamo lo stesso sangue non scordartelo mai! Ti amo amore mio sono sicura che riuscirai a brillare anche fin lassù. Tua sorella per sempre, ti amo!".