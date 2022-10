Cagliari, crollo università: l'area messa in sicurezza, ispezioni agli altri edifici

A Cagliari l'area dell'Università interessata dal crollo della palazzina che ospita la facoltà di Lingue è stata messa in sicurezza.

L'Ateneo è stato chiuso, e tutti gli edifici che si trovano all'interno del complesso di Sa Duchessa, tra via Is Mirrionis e via Trentino, saranno ispezionati nelle prossime ore. Nella notte i vigili del fuoco, con l'aiuto dei cani e dei droni, oltre alle verifiche sul posto, non hanno trovato tracce che potessero far pensare alla presenza di qualcuno rimasto sotto le macerie.