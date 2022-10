Cagliari, crollo università: l'area messa in sicurezza | Gli studenti: "Atterriti e spaventati"

L'Ateneo è stato chiuso, e tutti gli edifici che si trovano all'interno del complesso di Sa Duchessa, tra via Is Mirrionis e via Trentino, saranno ispezionati nelle prossime ore. Nella notte i vigili del fuoco, con l'aiuto dei cani e dei droni, oltre alle verifiche sul posto, non hanno trovato tracce che potessero far pensare alla presenza di qualcuno rimasto sotto le macerie.

Halloween, i consigli per gli studenti statunitensi a Roma: "Non tornare a casa dopo le due di notte"

Gli studenti: "Atterriti e spaventati" -

Giacomo Pisano e Alberto Caocci

"Siamo davvero spaventati e atterriti per quanto successo, ora ci aspettiamo che vengano fatti i controlli in tutti gli edifici e soprattutto investimenti sulle strutture e sulla manutenzione straordinaria". Lo hanno detto, rappresentanti degli studenti dell'Università di Cagliari, all'Ansa davanti all'edificio crollato in via Trentino.

La protesta degli studenti: "Non possiamo rischiare la vita a lezione" -

Davide Piacenza

Mercoledì mattina, intanto, è partita la protesta degli studenti davanti al Rettorato, in via Università. Una manifestazione convocata con un tam tam sui social tra i ragazzi al grido di "Non possiamo rischiare la vita a lezione". "Il corso di studi di lingue era stato spostato un mese fa presso quegli edifici - spiega, studente dell'associazione "CercasiDsu" (diritto allo studio) -. Centinaia di persone si sono radunate per chiedere spiegazioni riguardo l'accaduto e per protestare contro la precarietà delle strutture, non può essere considerato un fulmine a ciel sereno, gli studenti e le studentesse da anni studiano in edifici vecchi e maltenuti, è impensabile pensare di andare a lezione e rischiare la vita".

Davanti all'aula crollata, una struttura degli anni Cinquanta che attualmente ospita i corsi triennali di Lingue, mercoledì mattina, il giorno dopo il crollo, erano in tanti gli studenti che guardavano atterriti le macerie. L'area è stata transennata, ma a pochi metri continua il via vai dei ragazzi. "Siamo qui per sapere quali siano state le cause - riprendono Pisano e Caocci - e qualora vi fossero state delle mancanze da parte dell'ateneo siamo pronti a far sentire la nostra voce, soprattutto per una questione di sicurezza di chi segue le lezioni. Mercoledì infatti la didattica non si è fermata negli edifici circostanti così come l'aula crollata martedì era frequentata da studenti. Stiamo cercando risposte e vorremmo dare un segnale forte, perché se fosse davvero causato da mancanze dell'ateneo sarebbe inaccettabile e ci mobiliteremo".

La procura di Cagliari apre un'inchiesta -

La procura di Cagliari ha aperto un fascicolo d'inchiesta, al momento senza indagati, per il crollo. Ancora non è stato deciso per quale reato procedere: o crollo colposo di edificio o disastro colposo, due capitoli che potrebbero anche essere contestati entrambi. Il procuratore Paolo De Angelis ha affidato l'inchiesta al pm Giangiacomo Pilia, che ha delegato le indagini ai vigili del fuoco, Spresal, Asl di Cagliari e altri enti che si occupano di edilizia pubblica. Nelle prossime ore, sulla base delle prime verifiche e delle relazioni che arriveranno in Procura, il magistrato deciderà il tipo di reato.

Pronto il sequestro dell'area -

La Procura di Cagliari ha deciso di sequestrare l'area in cui è avvenuto il crollo. Il provvedimento non è stato ancora eseguito, dovrebbe scattare nelle prossime ore. Il sequestro, autorizzato da Pilia, riguarderà non solo la zona dove è collassato l'edificio ma anche le strutture vicine allo scopo di verificare le condizioni di stabilità e scongiurare altri possibili crolli.