Cagliari, bulli aggrediscono un 17enne omosessuale e la sua amica: il video

Secondo quanto scrive il Mattino, il ragazzo non ha voluto raccontare il motivo dell'aggressione. Nonostante non sia stata presentata alcuna querela, i militari hanno comunque avviato le indagini.



Sull'episodio è intervenuto anche il sindaco del Comune Enrico Collu che ha affermato su Facebook: "Mi chiedo come sia possibile che il tuo paese, che da sempre ha fatto della tolleranza, dell’accoglienza e del rispetto il suo vessillo, possa finire nella Rete per un episodio di bullismo e stupida intolleranza".



"Tanto impegno da parte di tutta la Comunità che rischia di finire nel cesso a causa di quattro ragazzini annoiati e dei stupidi video. Non si è fatto male nessuno, per fortuna, almeno fisicamente. Voglio incontrare questi ragazzi e i loro genitori, voglio guardargli negli occhi per capire quali siano le motivazioni che hanno portato a questo brutto episodio", ha proseguito.



"Non voglio pensare possa esser vero quello che viene riportato in alcuni siti on line. Nel 2019 non può esistere che una persona possa essere discriminata per le sue tendenze sessuali, per il credo religioso, per la razza o solo per la sua forma fisica. San Sperate racconta storie diverse e vuole continuare a farlo", ha concluso.