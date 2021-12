Cagliari, auto esce di strada e si ribalta: morto un 23enne

ansa

Un ragazzo di 23 anni, Omar Carta, è morto in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 60 tra Villacidro e Samassi, in provincia di Cagliari. Il giovane stava guidando la sua auto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo: la vettura è uscita di strada e si è ribaltata. L'incidente è avvenuto a poche ore di distanza da un altro schianto, sempre a Villacidro, nel quale era morto un 48enne, Abramo Amedeo Secchi.