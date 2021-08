Cagliari, 26enne si tuffa in piscina e muore per una congestione

ansa

A Ortacesus, nel sud della Sardegna, un 26enne affetto da una disabilità è morto in seguito a una congestione fulminante. Il giovane si è sentito male subito dopo essersi tuffato in piscina. Non è ancora chiaro se avesse pranzato poco prima o bevuto una bevanda ghiacciata. Per quasi un'ora gli sono state praticate le manovre di rianimazione, ma per lui non c'è stato nulla da fare.